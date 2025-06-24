Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Hastaneye Sevk Edildi
Darıca Belediyesinde yaşanan bir olay sonrası kolundan yaralanan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Farabi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Darıca Belediyesi başkanlık makamında yaşanan olay sonrası kolundan yaralanan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Başkan Bıyık, burada kontrolden geçirildikten sonra servise alındı.
Haber: Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel