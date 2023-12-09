Darende'den Filistin'e 842 Bin Lira Yardım

Malatya'nın Darende ilçesinde, "Filistin İçin Darende El Ele" kampanyası kapsamında 842 bin lira yardım toplandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Darende Şubesi ve İlçe Müftülüğünce başlatılan kampanya kapsamında, düzenlenen hayır çarşısı, miniklerin kumbara desteği, esnaf, sivil toplum kuruluşlarıyla iş insanlarının katkılarıyla 842 bin lira toplandı.

İlçe Müftüsü Sinan Şen, sosyal medya hesabından toplanan paranın miktarını paylaşarak, kampanyaya gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Darendelilere teşekkür etti.

Şen, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Filistinli kardeşlerimiz için İlçe Müftülüğümüz ve TDV Darende Şube başkanlığımızca gerçekleştirilen hayır çarşımızda 842 bin 823 lira 75 kuruş bağış alınmıştır. Kaymakamımız, belediye başkanımız başta olmak üzere tüm daire amirlerimize, hayır çarşısında maddi manevi katkıda bulunan merkez ve mahallelerdeki tüm Darendeli hayırsever kardeşlerimize, okullarımıza, esnaflarımıza, kermesin açılışından itibaren büyük bir özveri ile çalışan din görevlilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ve öğrencilerimize, mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimiz adına teşekkür ederiz."