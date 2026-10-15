Darende'de sağanak sonrası Tohma Çayı çamurlu akıyor, taşkın yaşanmadı

Darende'de sağanak sonrası Tohma Çayı çamurlu akıyor, taşkın yaşanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Darende'de sağanak sonrası dağlık alanlardan gelen sular Tohma Çayı'nı kahverengiye çevirdi. Çayın debisi değişse de taşkın olmadı; çevredekiler çamurlu akışı izlerken bazıları bulanık suda balık tutmaya çalıştı.
Malatya'nın Darende ilçesinde, sağanağın ardından dağlık alanlardan ve derelerden gelen sular nedeniyle Tohma Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.
İlçede etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerden çaya ulaşan sular, Tohma Çayı'nın bulanık ve çamurlu akmasına neden oldu.
Yağış sonrası debisi ve rengi değişen çayda taşkın yaşanmadı. Çevredeki vatandaşlar çayın çamurlu akışını izlerken bazı kişilerin bulanık suda balık tutmaya çalıştığı görüldü.
Kaynak: AA