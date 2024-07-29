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Darende'de otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

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Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta bulunan bir yolcu yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

F.Ö. (68) idaresindeki BF FK 1905 yabancı plakalı otomobil, D-300 kara yolu Balaban Mahallesi mevkisinde, park halinde bulunan 06 CDE 686 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü yaralanmazken araçta yolcu olarak bulunan Kıymet Özkan (73) yaşamını yitirdi.

Özkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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