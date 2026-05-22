Darende'de Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi'nde bilim şenliği düzenlendi

Malatya Darende'de Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 11. Bilim, Sanat, Spor ve Teknoloji Şenliği'nde deneyler, robotik kodlama, kültürel stantlar ve kan bağışı kampanyası yer aldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi'nde "11. Bilim, Sanat, Spor ve Teknoloji Şenliği" düzenlendi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, bu tür etkinliklerin öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmayı hedeflediğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce de şenliğe katkı sunan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Okul Müdürü Şaban Yılmaz ise şenlik sayesinde öğrencilerin hem bilim, sanat, spor ve teknolojiye olan ilgisinin arttığını hem de derslerde öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, bu yıl 11'incisi düzenlenen "Bilim, Sanat, Spor ve Teknoloji Şenliği" ziyaretçilere açıldı.

Okul müdürleri, ziyaretçiler ve öğrenciler, şenlik alanına ilgi gösterdi.

Renkli deneyler, etkileyici görsel şovlar özellikle çocuklar tarafından beğeni gördü. Fen bilimleri, yapay zeka uygulamaları, robotik kodlama, görsel sanatlar, fizik, kimya ve biyoloji deneyleri izlendi.

Misafir öğrenciler, kendi ülkelerini tanıttıkları özel stantlarda kültürel paylaşımlarda bulunarak halk oyunları gösterileri sergiledi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı ile Hacı Naciye Ateş Okulları iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyada 46 ünite kan bağışı toplandı.

Etkinlikte, öğrencilerin ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenlediği kermes de yer aldı.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen
