Danıştay, doktoralı diş hekimlerine uzmanlık belgesi kararının yürütmesini durdurdu

(ANKARA) - Türk Dişhekimleri Birliği, doktoralı diş hekimlerine uzmanlık belgesi verilmesine ilişkin Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) kararının yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Türk Dişhekimleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Dişhekimleri Birliği tarafından, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun doktora eğitimi üzerinden alternatif bir yolla uzmanlık belgesi alınmasına imkan tanıyan 16 Haziran 2026 tarihli ve 2826 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesi yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Karar, 29 Eylül 2026 tarihinde E.2026/3631 sayılı dosyada oybirliğiyle alınmıştır. Dava konusu düzenleme; 26 Nisan 2011 tarihinden sonra ve 4 Şubat 2026 tarihinden önce doktora eğitimine başlayan dişhekimlerinin, belirlenen DUS puanı, klinik işlem ve rotasyon koşullarını yerine getirerek uzmanlık belgesi alabilmelerini öngörmekteydi.

Danıştay, uzmanlık belgesi kazanılmasına ilişkin istisnai yolların ancak kanunla düzenlenebileceğini; Tıpta Uzmanlık Kurulu'na kanunda bulunmayan yeni bir uzmanlık kazanma yolu oluşturma yetkisi verilmediğini vurgulamıştır. Bu doğrultuda, kanuni dayanağı bulunmaksızın yeni bir uzmanlık belgesi kazanma usulü oluşturulmasını hukuka aykırı bulmuştur. Birliğimizin itirazlarının haklılığını ortaya koyan bu karar, dişhekimliğinde uzmanlık sisteminin kanuni esaslarının korunması açısından önemli bir yargı kararıdır. Türk Dişhekimleri Birliği olarak, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın haklarının korunması, eğitimde bilimsel standartların ve hukuka uygunluğun sağlanması amacıyla yürüttüğümüz hukuki sürecin takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA