Danıştay Başkanı Yiğit'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da devletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, ecdadımızdan tevarüs eden eşsiz mücadele azmini ve köklü adalet anlayışımızı gelecek nesillere aktarma sorumluluğuyla üstün gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Türk Milleti'nin, egemenliği ve bağımsızlığı uğruna büyük inanç, azim ve kararlılığıyla giriştiği Milli Mücadele'nin zaferle taçlandırılmasının ardından, binlerce yıllık devlet geleneğinin son halkası olan Cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Tarihi zaferin tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen eşsiz fedakarlık ve destansı bir mücadele ile kazanıldığını vurgulayan Yiğit, Cumhuriyetin ilanının 102. yılında devletimiz, adaletin, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin, temel hak ve hürriyetlerin teminatı olmaya devam ettiğini aktardı.

Yiğit, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda kurtuluş mücadelesi verdiğimiz emperyalist güçler ve aynı zihniyeti paylaşan devletler tarafından, bugün de benzer amaç ve hedeflerle uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak mağdur ve mazlum coğrafyalardaki kendilerini savunma imkanı olmayan insanlara karşı acımasız katliamlar gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Kuruluş felsefesinin özünü oluşturan adaletin ayrım gözetmeksizin tüm insanlar için korunacağı bir toplumsal düzen idealini barındıran Cumhuriyetimizin 102. yılında ulaştığı güç ile bölgesinde ve dünyada küresel güç olma yolunda ilerleyen devletimiz zulmün ve adaletsizliklerin karşısında durmayı, insan haklarının korunması, küresel ölçekte adaletin, barışın ve huzurun hakim kılınması için öncülük etmeyi sürdürmektedir.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da devletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, ecdadımızdan tevarüs eden eşsiz mücadele azmini ve köklü adalet anlayışımızı gelecek nesillere aktarma sorumluluğuyla üstün gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve yargı camiamızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."