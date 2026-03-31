Danimarka Prensesi Isabella 11 ay askerlik yapacak

Danimarka Kraliyetinin 18 yaşındaki kızı Prenses Isabella, kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması kapsamında 11 ay süreyle askeri eğitim alacak. Eğitim, Muhafız Süvari Alayı'nda gerçekleşecek.

Danimarka Kraliyetinin resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, bu yaz lise diplomasını almaya hazırlanan 18 yaşındaki Prenses Isabella'nın, kadınlara zorunlu askerlik uygulaması çerçevesinde Muhafız Süvari Alayı'nda 11 ay eğitim alacağı belirtildi.

Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin kızı Prenses Isabella'nın ağustosta askere gideceğini paylaşan Kraliyet, prensesin ülkede askerlik yapan ilk kadınlar arasında yer alacağını vurguladı.

Ulusal basın, askeri eğitim alacak olan Prenses Isabella'nın 5 ay temel, 6 ay da operasyonel eğitim alacağını aktardı.

Danimarka'da Temmuz 2025'te kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması başlatılmış ve askeri eğitimin 11 ay süreceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
