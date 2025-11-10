Gerçek hikayelerden uyarlanan "Damat Mektebi" filminin çekimleri başladı.

Filme ilişkin yapılan açıklamaya göre, başrollerini Sermiyan Midyat, Algı Eke, Füsun Demirel, Cezmi Baskın ve Mustafa Kırantepe paylaşıyor.

Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen film, ağalık günlerine dönmek isteyen bir ailenin köylerinde yaptıkları çeşitli planları işliyor.

Köyde şehirli damat istenmesi ve damat mektebi açılması ile başlayan ilginç olaylar zincirini eğlenceli bir dille anlatan filmin çekimleri Mardin ve Diyarbakır'da yapılacak.

Filmin yapımcılığını MTN Medya Metin Demir, yönetmenliğini Hakan Kurşun, proje tasarımı ve senaristliğini ise Sinan Biçici üstlendi.