Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Haber Videosu

Bir düğünde damat, sahnede oynayan babasının yüzüne para yapıştırmaya kalktı. İlginç hareketinden bir türlü vazgeçmeyen damat, en sonunda babasından tokadı yedi.

Türkiye'deki bir düğünde ilginç görüntüler kaydedildi. Babasıyla karşılıklı oynayan genç damat, kimsenin anlam veremediği hareketler sergiledi.

DAMAT, BABASININ YÜZÜNE PARA YAPIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Damat, oynayan babasının yüzüne sertçe para yapıştırmaya çalıştı. Hareketini birkaç kez tekrarlayan damat en sonunda babasını çileden çıkardı.

BABASI TOKADI BASTI

Sinirlenen baba, oğlunun yüzüne tokat attı. Hem damat hem de babası yaşanan gerginliği misafirlere belli etmemeye çalışarak gülmeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Tarihi açıklama öncesi sürpriz Erdoğan-Bahçeli görüşmesi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAKP KORSANLARI:

Amma da yalan haber. Baba ogluyla ayni yasta mi? Bunlar arkadas, sakalasiyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak

MHP'nin kilit ismi: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.