Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

Türkiye'deki bir düğünde ilginç görüntüler kaydedildi. Babasıyla karşılıklı oynayan genç damat, kimsenin anlam veremediği hareketler sergiledi.

DAMAT, BABASININ YÜZÜNE PARA YAPIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Damat, oynayan babasının yüzüne sertçe para yapıştırmaya çalıştı. Hareketini birkaç kez tekrarlayan damat en sonunda babasını çileden çıkardı.

BABASI TOKADI BASTI

Sinirlenen baba, oğlunun yüzüne tokat attı. Hem damat hem de babası yaşanan gerginliği misafirlere belli etmemeye çalışarak gülmeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı.