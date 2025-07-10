Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Bir düğünde damat, sahnede oynayan babasının yüzüne para yapıştırmaya kalktı. İlginç hareketinden bir türlü vazgeçmeyen damat, en sonunda babasından tokadı yedi.
Türkiye'deki bir düğünde ilginç görüntüler kaydedildi. Babasıyla karşılıklı oynayan genç damat, kimsenin anlam veremediği hareketler sergiledi.
DAMAT, BABASININ YÜZÜNE PARA YAPIŞTIRMAYA ÇALIŞTI
Damat, oynayan babasının yüzüne sertçe para yapıştırmaya çalıştı. Hareketini birkaç kez tekrarlayan damat en sonunda babasını çileden çıkardı.
BABASI TOKADI BASTI
Sinirlenen baba, oğlunun yüzüne tokat attı. Hem damat hem de babası yaşanan gerginliği misafirlere belli etmemeye çalışarak gülmeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / Güncel