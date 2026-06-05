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Tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü
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Kahramanmaraş'ta Yaşar Erdoğan, tartıştığı damadı İbrahim Ogiş'i bıçaklayarak öldürdü. Olay gece saatlerinde Ferhuş Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası Ogiş hastanede hayatını kaybetti, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta Yaşar Erdoğan, tartıştığı damadı İbrahim Ogiş'i (30) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Ferhuş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Erdoğan ile damadı İbrahim Ogiş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve Yaşar Erdoğan, damadı Ogiş'i göğsünden bıçakladı. İbrahim Ogiş ağır yaralanırken, Yaşar Erdoğan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 1 çocuk babası İbrahim Ogiş, götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan Yaşar Erdoğan'ı arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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