Dalian'da İş Anlaşmazlığı nedeniyle 2 Japon İş İnsanı Öldürüldü

Dalian'da İş Anlaşmazlığı nedeniyle 2 Japon İş İnsanı Öldürüldü
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Çin'in Dalian kentinde bir iş anlaşmazlığı sonucu, 2 Japon iş insanını öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan 42 yaşındaki Yuan isimli şüphelinin, cinayetlerin ticari işbirliği sorunları nedeniyle işlenmiş olabileceği belirtildi.

DALİAN, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentinde bir Çin vatandaşı, iş anlaşmazlığı nedeniyle 2 Japon iş insanını öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı.

İlk soruşturma sonuçlarına göre geçici olarak Dalian'ı ziyaret eden 2 Japonya vatandaşının, 42 yaşındaki Yuan soyadlı şüphelinin eski iş ortakları olduğu belirlendi. Dalian Kamu Güvenliği Bürosu, cinayetin ticari işbirliği konusundaki anlaşmazlık nedeniyle işlendiğini söyledi.

Büro, 23 Mayıs'ta Liaoning eyaletine bağlı Dalian'ın Pulandian bölgesindeki iki cinayetle ilgili ceza davası hakkında bir ihbar aldığını ve daha önce uzun süre Japonya'da ikamet etmiş olan Yuan'ı 24 Mayıs'ta yakaladığını kaydetti. Yuan'ın tam adı açıklanmadı.

Yuan an itibarıyla cezaevinde tutuluyor. Büro devam eden soruşturmanın, tamamlanmasının ardından incelenmek ve kovuşturulmak üzere savcılık organlarına devredileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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