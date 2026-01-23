Haberler

Antalya'da dalgıçlar su altında kitap okudu

Antalya'da dalgıçlar su altında kitap okudu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da bir grup dalgıç, 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na dikkat çekmek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla su altında etkinlik düzenledi.

Antalya'da bir grup dalgıç, 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na dikkati çekmek amacıyla su altında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Konyaaltı sahiline gelen Akdeniz Dinamik Spor Kulübü üyesi dalgıçlar, hazırlıkların ardından denize girdi.

Bir süre su altında kalan dalgıçlar, 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na dikkati çekmek amacıyla kitap okudu.

Kulüp başkanı Server Yüksel, sporun yalnızca fiziksel değil zihinsel gelişimi de desteklemesi gerektiğini belirterek, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı önemsediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Daltonlar'ın Türkmen kafes dövüşçüsü 'Dalton İntizar' Azerbaycan'da yakalandı

Kafes dövüşçülüğünden örgüt üyeliğine! "Dalton İntizar" yakalandı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu