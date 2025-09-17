Haberler

Dalaman'da Motor Yatta Yaralanan Kişi Tahliye Edildi

Güncelleme:
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında motor yatta yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında motor yatta yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motor yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
