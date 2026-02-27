Haberler

Senegal'de İlahiyat Camisi'nde toplu iftar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal'in başkenti Dakar'daki İlahiyat Camisi avlusunda toplu iftar gerçekleştirildi. Camii cemaati, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Bu yılki iftar programı, birçok kişi için sosyal bir birliktelik fırsatı sundu.

Senegal'in sembollerinden İlahiyat Camisi'nde toplu iftar yapıldı.

Başkent Dakar'da okyanus kenarında yer alan ve bir din aliminin rüyası üzerine inşa edilen İlahiyat Camisi avlusunda iftar sofrası kuruldu.

Bölge halkı ve cami cemaati akşam ezanının okunmasıyla önce namaz kıldı, ardından sandviç, kahve, su ve hurmadan oluşan sofrada birlikte oruçlarını açtı.

Toplu iftar programına katılan Amadou Ndeye, AA muhabirine, yakında oturmasına karşın yalnız yaşadığı için orucunu camide açmak istediğini söyledi.

Ndeye, "Burada bu mütevazi sofrada oturmayı seviyorum. Dakar'da toplu iftar yapacağımız çok fazla seçenek yok. O nedenle her ramazan bu birlik ortamını deneyimlemek hoşuma gidiyor." dedi.

Halk arasında "Rabbani Mescidi" ismiyle de bilinen cami, bölgede yaşayan din alimi Muhammed Seyni Gueye'in gördüğü bir rüya üzerine inşa edildi.

Atlas Okyanusu kıyısındaki bir balıkçı kasabasının yanında, sahil yolunun kenarında yer alan cami, Dakar'ın sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin ilk yerli kamikaze İHA filosu İran'a saldırıya hazır hale getirildi

ABD'nin ölüm makineleri hazır! Trump'ın emrini bekliyor
Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

Liverpool'un efsanesinden Galatasaraylıları küplere bindirecek tahmin
Panelvan ve hafif ticari kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır

Feci kazada bilanço ağır
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti

Korkutan deprem sonrası ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
ABD'nin ilk yerli kamikaze İHA filosu İran'a saldırıya hazır hale getirildi

ABD'nin ölüm makineleri hazır! Trump'ın emrini bekliyor
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici

Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici