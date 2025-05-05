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Dağıstan'da Silahlı Saldırı: 2 Polis Öldü, 5 Yaralı

Dağıstan'da Silahlı Saldırı: 2 Polis Öldü, 5 Yaralı
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Rusya'nın Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale şehrinde devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırganların etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldüğü, 2'si polis 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sayısı belirtilmeyen saldırganların Mahaçkale'de devriye gezen polis aracına ateş açtığı aktarıldı.

Saldırı nedeniyle iki polisin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 2'si polis toplam 5 kişinin de yaralandığı vurgulandı.

Açıklamada, saldırganların etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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