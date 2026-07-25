Dağ tırmanışında yaralanan dağcıya helikopterli kurtarma

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Verçenik Yaylası'nda tırmanış yaparken karlı alanda kayarak yaralanan dağcı, ekipler tarafından 4 saat taşınıp helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Verçenik Yaylası'nda kamp yapan 8 kişilik dağcı grubunda yer alan kişi, tırmanış sırasında karlı zeminde kayarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi ve hava şartlarında başlatılan operasyonda ekipler, yaralı dağcıya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı dağcı, sarp arazide ekipler tarafından 4 saat boyunca taşınarak helikopterin iniş yapabileceği güvenli alana getirildi. Yaralı dağcıyı almak için Tunceli'den havalanan helikopter bölgeye ulaştı. Helikoptere alınan yaralı, kentteki olumsuz hava şartları nedeniyle tedavi edilmek üzere Erzurum'a götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı