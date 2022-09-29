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Dağ keçileri böyle görüntülendi

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Dağ keçileri böyle görüntülendiTUNCELİ Tunceli'de koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda görüntülendi.

Dağ keçileri böyle görüntülendi

TUNCELİ Tunceli'de koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesinde bulunan dağ keçileri, Tunceli'de görüntülendi. Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da aşağılara inerek, çaydan su ihtiyaçlarını gideriyor. Sürü halinde dolaşan dağ keçileri uzun süre objektiflere yansıdı. Yaban hayatı açısından zengin olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan Munzur bölgesi, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

Munzur Vadisi Tunceli Dünya Güncel Haberler

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