Daegu'da USFK aracı devrildi, 1 Güney Kore askeri öldü, 2'si ABD'li 3 asker yaralandı

Daegu'da USFK aracı devrildi, 1 Güney Kore askeri öldü, 2'si ABD'li 3 asker yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore'nin Daegu kentinde USFK personelini taşıyan askeri aracın refüje çarpıp devrilmesi sonucu 1 Güney Kore askeri öldü, 2 ABD personeli ve 1 Güney Kore askeri yaralandı. Polis, USFK'nin bilgilendirildiğini ve kazanın ayrıntılarının araştırıldığını açıkladı.
Güney Kore'nin Daegu kentinde askeri aracın kaza yapması sonucu 1 Güney Kore askeri hayatını kaybetti, 2'si ABD personeli 3 asker yaralandı.
Yonhap ajansının yerel polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, Daegu kentinde ABD Kore Kuvvetlerini (USFK) taşıyan askeri araç sabah saatlerinde kaza yaptı.
Aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu 1 Güney Kore askeri yaşamını yitirirken, 2 ABD askeri personeli ve 1 Güney Kore askeri de yaralandı.
Polis yetkilileri, kazaya ilişkin USFK'nin bilgilendirildiğini ve olayın ayrıntılarının araştırıldığını belirtti.