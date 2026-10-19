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Daegu'da USFK aracı devrildi, 1 Güney Kore askeri öldü, 2'si ABD'li 3 asker yaralandı

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Güney Kore'nin Daegu kentinde USFK personelini taşıyan askeri aracın refüje çarpıp devrilmesi sonucu 1 Güney Kore askeri öldü, 2 ABD personeli ve 1 Güney Kore askeri yaralandı. Polis, USFK'nin bilgilendirildiğini ve kazanın ayrıntılarının araştırıldığını açıkladı.

Güney Kore'nin Daegu kentinde askeri aracın kaza yapması sonucu 1 Güney Kore askeri hayatını kaybetti, 2'si ABD personeli 3 asker yaralandı.

Yonhap ajansının yerel polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, Daegu kentinde ABD Kore Kuvvetlerini (USFK) taşıyan askeri araç sabah saatlerinde kaza yaptı.

Aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu 1 Güney Kore askeri yaşamını yitirirken, 2 ABD askeri personeli ve 1 Güney Kore askeri de yaralandı.

Polis yetkilileri, kazaya ilişkin USFK'nin bilgilendirildiğini ve olayın ayrıntılarının araştırıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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