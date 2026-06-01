Kastamonu'da Camide Yangın: Cami Kullanılamaz Hale Geldi

KASTAMONU'nun Daday ilçesinde bağlı Kayı köyü Merkez Camisi'nde yakın çıktı. Yangında, cami kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kayı köyü Merkez Camisi'nde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürerek çevredeki yapılara ve köye sıçramasını önledi. Cami kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı