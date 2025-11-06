D-100 Karayolu'nda Feci Kaza: 3 Yaralı

AVCILAR, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yola uçtu, bariyerleri parçalayarak kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında D-100 Karayolu'nda Merkez Üniversite Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden Ömer Albayraktaroğlu yönetimindeki 34 ALB 260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Otomobil hızla refüjü aşarak D-100 yan yola girdi. Otomobil daha sonra buradaki bariyerleri parçalayarak kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu iki kişiye çarptı. Kazada sürücü ile kaldırımda yaralanan üç kişi için sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik bir süre aksarken, otomobil çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.