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ÇYDD, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin iptali için dava açtı

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adlı eğitim müfredatının yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtıklarını duyurdu. ÇYDD, eğitim hakkının savunulması ve korunması için kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), ' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' olarak adlandırılan yeni eğitim müfredatının yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtıklarını duyurdu. ÇYDD, "Eğitim hakkının savunulması ve korunması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen günlerde onaylanan ' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adlı müfredat değişikliğine karşı Danıştay'da dava açtı. ÇYDD'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın ' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adlı eğitim müfredatı hedeflediğimiz çağdaş ve laik eğitim anlayışını tehdit etmektedir. Eğitimde geri adım atılmasına, geleceğimizin tehdit edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu nedenle, ÇYDD olarak dernek tüzel kişiliği adına, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş, laik ve bilimsel eğitim hakkının savunulması için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adlı eğitim müfredatı değişikliğinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemli olarak Danıştay'da dava açtık.

Eğitim sistemimizde geri dönülemez zararların önüne geçmek için açtığımız bu dava, sadece hukuki bir mücadele değil; aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık geleceği için bir direniştir. Çocuklarımızın çağdaş, bilimsel ve laik bir eğitim alması en temel haklarıdır. Bizler de bu hakkın korunması için mücadele etmekten geri durmayacağız.

Dava süreci ile ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Eğitim hakkının savunulması ve korunması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için, bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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