Haberler

ÇYDD'den İş Cinayetlerine ve Çocukların Eğitim Haklarına Dikkat Çekildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Dilovası'ndaki bir kozmetik fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden çocuklar ve kadınlara ilişkin bir açıklama yaptı. Dernek, çocukların eğitim haklarının ihlal edildiğini ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını vurguladı.

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden (ÇYDD) yapılan açıklamada, "Ülkemizin çocuklarının eğitim haklarının çeşitli bahane ve yöntemlerle yok ediliyor olmasını ve iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirmelerine karşı hiçbir önem alınmamasını kabul etmiyoruz" denildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Dilovası'ndaki bir kozmetik fabrikasında meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitiren kadınlar ve çocuklara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Çocuklar fabrikada değil, okulda olmalı" başlıklı açılamada, şunlar kaydedildi:

"Dilovası'ndaki bir kozmetik fabrikasında yaşanan patlama sonucu, 2'si çocuk, 1'i 18 yaşında olmak üzere 6 kadının yaşamını yitirmesi, ülkemizi derinden sarsan bir insan hakları ihlalidir. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapısı olmayan, patlayıcı ve kolay yanıcı maddelerle dolu bir fabrikada insanların çalıştırılması, önlenebilir ihmallerin ölümle sonuçlandığı bir cinayettir. Her ne nedenle olursa olsun, çocukların okulda olmaları gereken yaşta çalıştırılması kabul edilemez bir durumdur.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşın altındaki tüm bireyler çocuktur ve sağlıklı bir çevrede yaşama, eğitim, sosyal ve kültürel gelişim haklarına sahiptir.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek, ona göre çalışınız' sözleriyle çocuklarımızın değerini ve önemini dile getirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anarken ülkemizin çocuklarının eğitim haklarının çeşitli bahane ve yöntemlerle yok ediliyor olmasını ve iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirmelerine karşı hiçbir önem alınmamasını kabul etmiyoruz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, ülkenin çocuklarının ve gençlerinin eğitim haklarının korunmasını, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin biçimde uygulanmasını talep ediyor; yetkilileri ve sorumluları göreve davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.