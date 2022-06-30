Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu gasilhanesinden alındı - Haberler

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Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu gasilhanesinden alındı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu gasilhanesinden alındı

YEŞİLÇAM'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak, tören yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.

YEŞİLÇAM'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak, tören yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.

Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna bugün uğurlanacak. Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılacak olan törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.


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