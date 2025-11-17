Haberler

Cumhuriyetin Işığında 2. Terme Kitap Günleri Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terme'de düzenlenen 'Cumhuriyetin Işığında 2. Terme Kitap Günleri' etkinliği, bilgi ve kültür paylaşımının önemine vurgu yaparak 17-25 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Etkinlikte ünlü edebiyatçılardan söyleşiler, sanat gösterileri ve çocuklara yönelik aktiviteler yer alıyor.

Terme ilçesinde "Cumhuriyetin Işığında 2. Terme Kitap Günleri" başladı.

Terme Belediyesi tarafından Terme Park Sosyal Yaşam Alanı'nda düzenlenen ve 17–25 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin açılışı için tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, açılışta yaptığı konuşmada, kitapların toplumdaki birleştirici rolüne dikkati çekerek, "Bir eğitimci ve okur olarak bilginin temel kaynağının kitaplar olduğunu çok iyi biliyorum. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kitap günleri, Terme'yi dokuz gün boyunca bir kültür merkezine dönüştürecek. Eğitimi ve kültürel gelişimi en üst düzeyde tutuyoruz. Kitaplar aracılığıyla bilginin sınırlarını birlikte genişleteceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından şair-yazar ve televizyon programcısı Mehmet Hacı İsmailoğlu moderatörlüğünde, etkinliğin onur konuğu Selma Argon Ersoy tarafından söyleşi düzenlendi, Dedem Mehmet Akif adlı kitabındaki hatıralarını ve milli mücadele dönemine ilişkin anılarını katılımcılarla paylaştı.

Program kapsamında Tarkan Köylü tarafından kum sanatı ve şiir dinletisi gerçekleştirildi, çocuklara yönelik kukla gösterisi sunuldu.

Ayrıca, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyeleri tarafından yürütülen "Terme'ye Pedalla, Kitapla Gelecek Aydınlansın" projesi kapsamında Samsun'un 17 ilçesinde toplanan kitaplar bisikletliler eşliğinde fuar alanına getirildi.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
Shakhtar Donetsk'ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı

''En büyük hayalim'' diyerek sıradaki hedefini duyurdu
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.