Cumhuriyetin 100. yılında 100 il açıklaması Kahta'yı heyecanlandırdı

"Cumhuriyetin 100. yılında 100 il" açıklaması vatandaşları heyecanlandırdı: Kahta il olsun isterse plakası 100 olsun dediler

ADIYAMAN - 100 il açıklamaları ile gündeme gelen bazı ilçelerin il olması ile ilgili Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki vatandaşları da heyecan sardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhuriyetin 100. yılında 100 il" açıklaması Kahtalıları heyecanlandırırken öte yandan da vatandaşlar, 1954 il olan Adıyaman'dan ayrılarak Kahta'nın il olmasını istiyor.

Kahta, birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Kommagene Krallığından bugünlere kadar kalan ve dünyanın dört bir yanından her yıl on binlerce insanın gelip gördüğü dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı ve bunun devamı olarak Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Arsemia ve Eski Kahta Kalesi hem ülkemiz hem de bölgemiz turizmi açısından büyük öneme sahip. Medeniyetin beşiği, tarihi ve kültürel güzellikleri ile büyük bir önemli turizm potansiyelini içinde barındıran Kahta il olmayı bekliyor.

Kahta'nın il olmasını bekleyen vatandaşlar plakasının da 100 olmasını istedi.