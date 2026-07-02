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Gazeteci Gülnur Saydım Serbest Bırakıldı

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Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam, 'Çetelerin yeni adresi İstanbul'un gözde semti Göktürk mü?' haberinin ardından gözaltına alındı. 4 saatlik ifadesinin ardından serbest bırakılan Saydam, haberinin arkasında olduğunu ve gazetecilik yapmaya devam edeceğini açıkladı.

(İSTANBUL)'Çetelerin yeni adresi İstanbul'un gözde semti Göktürk mü?' haberinin ardından, dün akşam gözaltına alınan Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam serbest bırakıldı. Saydam, "Arasalar kendim de giderdim ama savcılık talimatı ile hukuka aykırı şekilde evimden alınıp Vatan Emniyet'e getirildim. Yaklaşık 4 saatlik ifademin ardından serbest bırakıldım. Haberimin arkasındayım. Gazetecilik yapıp kamuoyunun sesini duyurmaya devam edeceğim" mesajını paylaştı.

Cumhuriyet Muhabiri Gülnur Saydam 'Çetelerin yeni adresi İstanbul'un gözde semti Göktürk mü?' haberinin ardından, dün gece gözaltına alındı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Saydam, 4 saatlik ifade sürecinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip serbest bıkarıldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Saydam, şu ifadelere yer verdi:

"HABERİMİN ARKASINDAYIM, GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Arasalar kendim de giderdim ama savcılık talimatı ile hukuka aykırı şekilde evimden alınıp Vatan Emniyet'e getirildim. Yaklaşık 4 saatlik ifademin ardından serbest bırakıldım. Haberimin arkasındayım. Gazetecilik yapıp kamuoyunun sesini duyurmaya devam edeceğim. Bu süreçte, saatlerce emniyet önünde beni bekleyen Cumhuriyet ailesine ve farklı mecralardaki meslektaşlarıma, arayan, mesaj atan, sosyal medyadan paylaşım yapıp yanımda olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Not: Yarın sabah işimin başındayım"

Kaynak: ANKA
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