Cumhuriyet Bayramı Samsun'da Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Samsun Valiliğince düzenlenen resepsiyonda, Cumhuriyet'in 102. yılı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandı. Vali Orhan Tavlı, Cumhuriyet'in önemini vurguladı ve davetliler Türk bayrakları ile müzik dinletisine eşlik etti.

Samsun Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını büyük onur, gurur, heyecan ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in en değerli miras olduğunu vurgulayan Tavlı, şöyle devam etti:

"Aziz Türk milleti, ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'umuzda atılan Milli Mücadele'yi her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlandırmıştır. 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda ilan edilen Cumhuriyet'imiz, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin en büyük sembolüdür. Atatürk'ün, 'Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine bir defa daha kuvvetle inanmıştım.' sözleriyle övgüsünü ifade ettiği istiklal şehri Samsun olarak sorumluluğumuzun çok daha fazla olduğunun bilincindeyiz."

Davetliler, resepsiyonda sunulan müzik dinletisine Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Resepsiyona CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler katıldı.

