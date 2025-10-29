Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Ortahisar'da Coşkuyla Yapıldı

Ortahisar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Belediye önünde düzenlenen konserde sahne alan Balkan Orkestrası, Cumhuriyet şarkılarını seslendirdi.

Cumhuriyet temalı oratoryo gösterisi yapılan etkinliğe katılanlar 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Etkinlikte ayrıca Hacivat-Karagöz, vals ve zeybek dans gösterileri sunuldu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve katılımcılar daha sonra Kahramanmaraş Caddesi'ne kadar "Cumhuriyet yürüyüşü" yaptı.