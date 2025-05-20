Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da, Vekalet Cevdet Yılmaz'a Verildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Mayıs'ta Macaristan'a yapacağı ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Bu duruma dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın dönüşüne kadar Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yürüteceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mayıs'ta Macaristan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel