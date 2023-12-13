Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı anıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın vefatının ikinci yılında Kırklareli Üniversitesinde düzenlenen konferansta anıldığı belirtildi. Duralı'nın öğrencileri ve meslektaşları, onun değerli bir filozof olduğunu vurguladı ve akademik başarılarından bahsetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı vefatının ikinci yılında Kırklareli Üniversitesinde anıldı.

Duralı'nın öğrencilerinden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen "Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'yı Anmak ve Anlamak" konferansında, hocasının çok yüce gönüllü, çok değerli bir filozof olduğunu söyledi.

Duralı'nın her zaman eleştiri ve sorgulamaya açık olduğunu ifade eden Çakmak, "Teoman Hoca bir Don Kişot'tu. Don Kişot'luk bugün ki bizim kültürümüzde olumsuz bir anlama gelir ama İspanyol kültüründe olmayacak idealleri gerçekleştirmek için yola çıkmak demektir. Olmayacak ideallerin." dedi.

Şaban Teoman Duralı gibi filozofların çağın akıntısına ve çağın değirmenine su taşıyan adamlardan olmadığını vurgulayan Çakmak, hocanın sürekli akıntıya karşı kürek çeken değerli bir insan olduğunu belirtti.

Duralı'nın klasik değerlere önem verdiğini anlatan Çakmak, "Hoca kompleksiz bir adamdı. Hoca Batı dünyasını çok iyi biliyordu. İnat etmiş adam, olmayacak bir iş yapıyor, akıntıya kürek çekmek bu, Fransızlara Kant öğretmeye çalışıyor. Bir Fransız'a Kant öğretilebilir mi? Adamın tarzı şuydu Batı'ya Batı'yı öğreten bir adamdı.

Hoca vefa insanıydı, elinden tuttuğu adamı asla bırakmazdı. Böyle paranoyak işlerle uğraşmazdı, Batı dünyasını çok iyi bilen bir adamdı, onun da önemlisi yerli bir adamdı. Kaybederek kazanan insanlardandı o." diye konuştu.

Duralı'nın yurt dışında pek çok yerde çalışabilecek düzeyde olmasına rağmen ülkesine hizmet ettiğini anlatan Çakmak, "Bize görgülü bir akademisyen olmayı öğretti. Bize mütevazı olmayı öğretti, bize sorgulamayı eleştirmeyi öğretti." dedi.

Çakmak, hocanın çağı düşünen adamlardan olduğunu sözlerine ekledi.

"Duralı büyük bir filozoftur"

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çapku ise Duralı'nın çok büyük bir filozof olduğunu söyledi.

Modern felsefe konusunda Duralı'nın başarılı çalışmalar yaptığını anlatan Çapku, "Dil aşığıydı kendisi. Hatta 'Ben dil milliyetçisiyim' derdi. Kendine has bir yazım dili oluşturduğunu biliyoruz. Duralı büyük bir filozoftur." değerlendirmesinde bulundu.

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Can Karaböcek ile öğretim üyesi Dr. Elife Kılıç da Duralı'nın hayatı ve akademik başarısı hakkında konuşma yaptı.

Konferansın ardından Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür konuşmacılara plaket verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Teoman Duralı Kırklareli Edebiyat Sanat Kültür Ölüm Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 13 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 13 Aralık MasterChef takım oyunu – dokunulmazlık oyunu kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 13 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 13-14 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Hükümet Kadın filmi konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimlerdir? Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti! Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title