Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan Erdem Sabih Anılan İçin Taziye Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kalp krizi sonucu vefat eden Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Erdem Sabih Anılan için taziye mesajı yayımladı. Duran, Anılan'ın ailesine ve basın camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Erdem Sabih Anılan için taziye mesajı yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Erdem Sabih Anılan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçenin son hali: Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmez

Yeşiliyle bilinen ilçenin son hali! Bölge halkı adeta yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor

7 gündür süren yangın şehir merkezine ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.