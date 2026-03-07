Haberler

Burhanettin Duran: İsrail Basın Özgürlüğünü İhlal Eden Uygulamalarına Son Vermeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını şiddetle kınadı ve basın özgürlüğünün ihlaline derhal son verilmesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını şiddetle kınadığını belirterek, "İsrail'in basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden bu hukuksuz uygulamalarına derhal son vermesi gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun ve ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor; geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazetecilerin mesleklerini icra ederken hedef alınmaları ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları asla kabul edilemez. Basın mensuplarının güvenliği ile kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkı, evrensel hukuk normlarıyla güvence altına alınmış temel bir haktır. İsrail'in basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden bu hukuksuz uygulamalarına derhal son vermesi gerekmektedir. Gazetecilerin hedef alındığı bu tür girişimlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
