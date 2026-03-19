Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "barış ve istikrar" vurgusu Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır. Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz çünkü İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diye başlar." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin görüntülere ve AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından bölümlere yer verdi.

Paylaşımında, "Biz her zaman yurdumuzda ve dünyada barışın ve istikrarın tarafındayız." ifadelerini kullanan Duran, şunları kaydetti:

"Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır. Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz çünkü bizim İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diye başlar."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da can kaybı 1000'i aştı

İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı korkunç boyutta!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti

Yıllardır devam eden fobi bu senede de devam etti
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı

E-5'te can pazarı! Acı haber sonra geldi
İran, Hayfa'da petrol rafinerisini vurdu

İran'ın son saldırısı ağır oldu! İsrail'in can damarını vurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu