Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Stratcom Zirvesi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel belirsizliklerin arttığı, jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde, Stratcom Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet yetkilileri, diplomatlar ve uzmanların İstanbul'da bir araya geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak amaçlarının, stratejik iletişimin gücünü kullanarak uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve ortak aklı harekete geçirmek olduğunu vurgulayan Duran, "Bu zirve, yalnızca bir buluşma değil, küresel meselelerin çözümüne yönelik güçlü bir irade beyanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Barışa ve istikrara katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz"

Duran, 27-28 Mart'ta gerçekleştirilecek zirvede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu isimlerin katılımıyla "uluslararası düzenin geleceği, liderlik diplomasisi, ara buluculuk ve stratejik iletişimin rolü"nün ele alınacağını aktardı.

Değişen küresel anlatılar karşısında hakikatin, şeffaflığın ve güvenin önemini bir kez daha vurgulayacaklarını ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki, iletişim, krizlerin yönetiminde ve kalıcı çözümlerin inşasında en güçlü araçlardan biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz Stratcom Zirvesi ile küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi, diyalog kanallarını güçlendirmeyi ve daha adil bir uluslararası sistemin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz. İstanbul'dan yükselecek bu güçlü sesin, dünyada barışa ve istikrara katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz."