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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun İkinci Toplantısı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun İkinci Toplantısı Gerçekleşti
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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun ikinci dönem ikinci toplantısı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun ikinci dönem ikinci toplantısı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, Çankaya Köşkü'nde Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un ev sahipliğinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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