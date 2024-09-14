Dolmabahçe'de Mevlit Kandili İkramı
Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ve içecek ikram edildi. İkram, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşti.
Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdikleri görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.
Toplantının bitişiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mevlid-i Nebi Haftası" programına katılmak üzere ofisten ayrıldı.
Erdoğan'ın ayrılmasından sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünden geçen vatandaşlara ve turistlere Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan kandil simidi ile içecek ikram edildi.
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