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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TRT'nin 61. Kuruluş Yıl Dönümüne Kutlama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TRT'nin 61. Kuruluş Yıl Dönümüne Kutlama
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 61. kuruluş yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT'nin 61. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğu günden bu yana sorumlu, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla milletimize hizmet eden Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 61. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Milletimizin sesini ve değerlerini dünyaya taşıyan TRT ailesine nice başarılı yıllar diliyorum."

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel
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