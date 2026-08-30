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Yılmaz'dan Gemi Kazası İçin Başsağlığı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"KKTC'de meydana gelen elim deniz kazasında hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazanın meydana geldiği ilk anlardan itibaren yürütülen hızlı ve koordineli çalışmalar neticesinde 237 yolcunun sağ salim karaya ulaştırılması en büyük tesellimizdir. Halen kayıp olan yolcularımıza da bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyor, bu yönde aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler bekliyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına, sahada büyük bir özveriyle görev yapan ekiplere ve gönüllülere şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA
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