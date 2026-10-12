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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Benim yakınımmış, onun yakınıymış, şu partidenmiş hiç fark etmez, gereği yapılır. Suç suçtur, suçlu suçludur"

Kaynak: AA