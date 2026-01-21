Haberler

Cevdet Yılmaz'dan "Türk Bayrağı" Açıklaması: "Bu Hiçbir Şekilde Cezasız Kalmayacak"

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bayrağa yapılan saldırının tüm millete yapıldığını belirterek, gerekli hukuki ve idari soruşturmaların başlatıldığını ifade etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin olarak, "Bayrağa yapılan saldırı 86 milyona tüm milletimize yapılan saldırıdır. Bu hiçbir şekilde cezasız kalmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Bayrak ortak değerimiz, şanlı bayrağımız. Buna yönelik her türlü tahrik, her türlü saldırı en sert şekilde karşılık görmek durumunda. Hukuk içinde ve siyaseten. Dolayısıyla hepimiz bu konuda duyarlılığımızı en üst düzeyde ifade ettik. Gerekli idari soruşturmalar, adli soruşturmalar da başlatıldı. Biz bir hukuk devletiyiz elbette. Bu çerçevede ne gerekiyorsa kararlı bir şekilde yapılacaktır. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bayrağa yapılan saldırı 86 milyona tüm milletimize yapılan saldırıdır. Bu hiçbir şekilde cezasız kalmayacak."

