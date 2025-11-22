Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
