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Erdoğan'dan YKS öğrencilerine başarı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yarın YKS'ye girecek tüm gençlere yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ettiğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında, "Sevgili genç arkadaşlarım, sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın, sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
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