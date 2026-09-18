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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir."

Kaynak: AA