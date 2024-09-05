Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2027 Orta Vadeli Program'a Destek Verdi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklanan 2025-2027 Orta Vadeli Program'a destek verdi. Erdoğan, "yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen, Ovp'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarafından duyurulan Ovp'yi destek açıklamsında bulundu. Erdoğan, "bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program'ın ( Ovp ) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program'ın ( Ovp ) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan Ovp'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."