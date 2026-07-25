Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 10. yılında Prof. Dr. Halil İnalcık'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tarihçilerin kutbu" olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 10. yılında yad etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tarihçilerin kutbu" olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 10. yılında yad etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamızı vefatının 10'uncu yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA