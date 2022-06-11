Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Van Gölü çevresinde mavi bayraklı plaj sayısını arttıracak çalışmalara devam ediyoruz. Turizmin, ulaşımın ve lojistiğin şehri Van'ımızda 8 millet bahçesi projemiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Van ve Bitlis belediyelerinin çevre temizlik araçları, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve içme suyu gibi altyapı yatırımlarına 419 dokuz milyon lira finansman desteğinde bulunduklarını belirtti.

Erdoğan, "Van Gölü çevresinde mavi bayraklı plaj sayısını arttıracak çalışmalara devam ediyoruz. Turizmin, ulaşımın ve lojistiğin şehri Van'ımızda 8 millet bahçesi projemiz var. Çatak'ta 15 Temmuz Şehitleri Millet Bahçemizi 3 yıl önce hizmete sunmuştuk. Erciş Millet Bahçemizin yapımını tamamladık. Edremit, Tuşba, Akköprü İpek Yolu, Tepebaşı millet bahçelerimizin yapımları sürüyor. Bu vesileyle gerek Tuşba'ya gerek Edremit'e yaptıkları çalışmalar sebebiyle özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu çalışmaların artarak devamını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edremit'in adeta bir yalı kenti olduğunu ve denize nazır Edremit'in geçmişle bugün arasında büyük bir değişiklik yaşadığını söyledi.

"En kısa sürede 41 kilometrelik Van Çevreyolu'nu inşa edip hizmete açacağız"

Ulaştırma yatırımlarının kalkınma altyapısının en önemli unsurlarının başında geldiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla Van'da ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu nereye çıkardık biliyor musunuz? 577 kilometreye çıkardık. Bunu yapan biziz, belediyeler filan değil. Karayolları olarak biz yaptık. Hem bölgesinin hem de buradan geçen uluslararası trafiğin işleyişini önemli ölçüde rahatlatacak çok büyük bir proje, Van Çevreyolu'nun temelini de bugün buradan yapacağımız canlı bağlantıyla atıyoruz. Aslında bu projeyi çok daha önce hayata geçirecektik fakat önümüze çıkan çeşitli sorunlar sebebiyle bugüne kaldı. Tüm sorunları çözdük ve inşallah en kısa sürede 41 kilometrelik Van Çevreyolu'nu inşa edip hizmete açacağız. Çevre yolumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Ayrıca Erzurum hududu Çaldıran yolunu, Van-Özal-Kapıköy yolunu, Edremit-Gevaş ayrımı yolunu, Adilcevaz-Erciş yolunu ve Van-Çatak yolundaki çığ tünelini seneye tamamlıyoruz. Erciş-Patnos yolunu ve Van-Hakkari-Yüksekova ayrımı yolunu 2024 yılının Van-Muradiye ayrımı yolu ile ilçe geçişi dahil Erciş-Muradiye-Çaldıran yolunu ise 2025 yılında tamamlıyoruz. Van-Kapıköy arasındaki demiryolunu yenileyerek modernize ettik. Ferit Melen Havalimanı'mızı tamamen yeniledik. Göl kenarına kurduğumuz gemi inşa tesisinde inşa ettiğimiz Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını işletmeye aldık. Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi ve bağlantı yollarının yapımı çalışmalarına başladık."

"Van'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için 5 içme suyu tesisi inşa ettik"

Tarım ve orman alanında Van'a 4 baraj ve 5 gölet yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 barajın yapımının sürdüğünü ve son 20 yılda inşa edilen projelerle 370 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını belirtti.

İnşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle 188 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacaklarını bildiren Erdoğan, şunları belirtti:

"Şehrimizin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için 5 içme suyu tesisi inşa ettik. Son 20 yılda Vanlı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide bir yeni organize sanayi bölgesi ve bir teknoparkı faaliyete geçirdik. Van, ülkemizin önde gelen sanayi üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Vanlı işverenlerimize toplam 1,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Enerjide, Van, Tuşba, İpek Yolu, Edremit, Erciş, Çaldıran ve Muradiye'ye doğal gaz arzını sağladık. Geçtiğimiz aralıkta Gevaş'a bu yıl sonuna kadar ise Gürpınar'a doğal gaz arzını sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Van'ı daha büyük eser ve hizmetlerle kavuşturmayı sürdüreceğiz.

Bugün de Van'a son yıllarda kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 4 milyar 175 milyon lirayı bulan yüzlerce eseri resmen hizmete açıyoruz. Elimiz boş gelmedik. Yine elimiz dolu geldik, Van bunlara layık. Bu yatırımlar arasında anaokulundan liseye kadar her seviyede okullar, pansiyonlar, spor salonları, üniversitemize ait çok sayıda proje var."

"Van'ı her alanda daha ileriye taşıyacak yatırımları açıyoruz"

Neşet Ertaş'ın "Aşkınan koşan yorulmaz" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Biz de aşkla koşuyoruz ve yorulmuyoruz. Sizin için biz Ferhat olduk siz de Şirin. Ferhat dağları deler mi? Deler. Niye? Aşk dağları da deldirir. ve dağları deldik, işte bu hizmetleri yaptık." diye konuştu.

Van'a kazandırdıkları yatırımlar arasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çaldıran Devlet Hastanesi ve lojmanları, çeşitli kamu kuruluşlara ait hizmet binaları ve terörle mücadeleyi kolaylaştıracak güvenlik yolları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlar arasında 2 milyar liralık bir proje olan 600 megavatlık trafo merkezi var. Bu yatırımlar arasında Van ve çevresindeki yerleşim merkezlerinin içme suyu sorununu çözecek 157 milyon liralık isale hattı projesi var. Yine bu yatırımlar arasında Büyükşehir Belediyemize, Çaldıran Belediyemize, Çatak Belediyemize, Edremit Belediyemize, Erciş Belediyemize, Gürpınar Belediyemize, Özalp Belediyemize, Saray Belediyemize ve Tuşba Belediyemize ait tamamlanan çalışmalar var. Durmak yok. Bu yatırımlar arasında özel sektörümüzün fabrikaları da var. Velhasıl Van'ı her alanda daha ileriye taşıyacak, Vanlı kardeşlerimize daha iyi hizmetler verilmesini sağlayacak yatırımları bugün burada resmen açıyoruz. Bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Van'ın bu yatırımlara kavuşmasında emeği, katkısı olan tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi ve özel sektörümüzü tebrik ediyorum. İnşallah 2023'ten sonra da eser ve hizmet siyasetimizle sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz."

(Sürecek)