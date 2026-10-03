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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler, Kürtler, Araplar olarak 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler, Kürtler, Araplar olarak 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler, Kürtler, Araplar olarak 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz"

Kaynak: AA
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