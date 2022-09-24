Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz." Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz." Güncel Kaynak: AA / Güç Gönel Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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