Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Bosna Hersek maçını izledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı Dünya Kupası yolundaki ilk sınavında yalnız bırakmayarak, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
